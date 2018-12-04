2018-12-04T16:45:03+03:00
Общество

Американские ученые рассказали, через сколько лет в семейной жизни появляется гармония

Оказывается, чем дольше пара вместе, тем проще переживаются конфликты и критичные ситуации
Ася РОМАНЧУК
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Гармония в семье наступает только через 20 лет совместной жизни, уверены американские ученыеГармония в семье наступает только через 20 лет совместной жизни, уверены американские ученыеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Гармония и счастье в семейной жизни наступает вовсе не сразу, как в паспорте появится штамп о семейной жизни. Для этого нужно прожить бок о бок не один десяток лет, уверены американские ученые.

Оптимальный возраст появления гармонии в браке – 20 лет. Цифра появилась в результате многолетних исследований, которые провели специалисты из университета Беркли Калифорнии.

Большинство пар расстаются в первые два года совместной жизни, каждая вторая пара решается на развод. А вот те супруги, кто прожил вместе более 20 лет отмечают, что их отношения стали гармоничными и стабильными.

В течении13 лет психологи наблюдали за жизнью 100 семейных пар, живших вместе от 15 до 35 лет. Каждые пять лет супруги приходили и рассказывали о своих взаимоотношениях, ссорах и причинах конфликтов.

Те, кто прожил совсем немного вместе, более жестко высказывались друг о друге, а вот пары, чей стаж превысил два десятка более мягко реагируют на сложные ситуации и стараются беречь партнера.

Это позволило специалистам сделать вывод, что счастье и гармония появляются в семейной жизни только спустя двадцать лет, проведенных вместе, пишет «Утро.ру».

Ранее ученые пришли к выводу, что пик разводов приходится на март и август. Именно тогда пары решают, что с них хватит.

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