За курение в самолете Панина привлекли к административной ответственности

СЕГОДНЯ 16:54 2018-12-04T16:54:44+03:00

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Российский актер Алексей Панин привлечен к административной ответственности за курение на борту самолета. Артист нарушил правила поведения во время полета из Москвы в Стамбул, из-за чего был снят с рейса и передан в руки полиции. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«1 декабря Панин был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», — цитирует слова стражей порядка «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что Алексей Панин устроил на борту самолета пьяный дебош, поругался с бортпроводником и курил в туалете. Однако сам артист в беседе в корреспондентом kp.ru опроверг эту информацию и сообщил, что никакого дебоша не было. По его словам, произошло недопонимание с бортпроводником.

«Просто мы немножко с бортпроводником повздорили. Бортпроводник оказался козлом. Мы с ним поругались и все. Никакого скандала не было», - подчеркнул актер.