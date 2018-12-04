Никол Пашинян выразил соболезнование родным погибших при крушении Су-25

СЕГОДНЯ 17:04 2018-12-04T17:04:38+03:00

Пашинян высказал соболезнование в связи с крушением Су-25 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении считает, что происшествие должно быть расследование

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Никол Пашинян, исполняющий обязанности премьер-министра Армении, выразил соболезнование семьям и сослуживцам пилотов, погибших при крушении Су-25.

По его словам, тревожные новости он получил утром, которые позднее подтвердились.

«Я предлагаю почтить минутой молчания память наших пилотов, наших офицеров. Это происшествие должно быть расследовано, причины выяснены. Выражаю соболезнования членам семьи наших пилотов, их близким и сослуживцам», - цитирует Пашиняна армянское издание Aysor.

Напомним, что утром 4 декабря потерпел крушение самолет Су-25 Вооруженных сил Армении. В результате оба пилота погибли.

По данному факту Следственный комитет Армении уже начал расследование. На месте происшествия работает оперативная группа.