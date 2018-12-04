2018-12-04T17:06:16+03:00
Общество

МЧС предупреждает о гололедице в Москве

Столичные спасатели сообщили, что неблагоприятные погодные условия ожидаются до ночи 5 декабря
Алена Басавина
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Москвичей предупредили о гололедицеМосквичей предупредили о гололедицеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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ГУ МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Информация появилась на официальной странице ведомства в Twitter.

«Уважаемые москвичи и гости столицы. По информации Росгидромет в ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», - указано в сообщении.

Москвичам рекомендовано соблюдать дистанцию при управлении транспортным средством, избегать опасных маневров, а также быть внимательными.

Отметим, что ранее Гидрометцентр объявил на среду «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.

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