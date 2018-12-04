Стала известна дата прощания с Андреем Битовым

СЕГОДНЯ 17:18 2018-12-04T17:18:07+03:00

Прощание с писателем пройдет 7 декабря в Центральном доме литераторов

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Обнародована дата прощания с русским писателем Андреем Битовым. Церемония пройдет 7 декабря В 12:00.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента русского ПЕН-центра Евгения Попова, проститься с писателем можно будет в Центральном доме литераторов.

«Пока планируется проститься с Андреем Битовым в пятницу, 7 декабря, это предварительная информация, могут быть уточнения», - сказал Попов.

По его словам, место похорон пока не определено. Смерть Андрея Битова стала для него огромным горем и личной утратой.

Напомним, что писатель скончался накануне от сердечной недостаточности в одной из столичных клиник.

Напомним, что Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературе, член Союза писателей СССР. Сооснователь русского ПЕН-центра.