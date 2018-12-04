Владимир Путин подписал указ о назначении двух госпремий
Награды присудили в сфере правозащиты и благотворительности
Путин подписал указ о двух госпремияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в сфере правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Согласно опубликованными данным, награды получили председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, а также глава благотворительного фонда помощи больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» Лев Амбиндер.
Отметим, что Всероссийское общество инвалидов существует с 1988 года и объединяет более 1,5 млн человек. Благотворительный фонд помощи «Русфонд» оказал помощь уже более 20 тысяч детей.