Владимир Путин подписал указ о назначении двух госпремий

СЕГОДНЯ 18:21 2018-12-04T18:21:46+03:00

Путин подписал указ о двух госпремиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Награды присудили в сфере правозащиты и благотворительности

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Президент России подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в сфере правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованными данным, награды получили председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, а также глава благотворительного фонда помощи больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» Лев Амбиндер.

Отметим, что Всероссийское общество инвалидов существует с 1988 года и объединяет более 1,5 млн человек. Благотворительный фонд помощи «Русфонд» оказал помощь уже более 20 тысяч детей.