2018-12-04T18:35:44+03:00
Экономика

ЦБ предложил разрешить россиянам приостанавливать выплату ипотеки

Первый зампред Сергей Швецов считает, что такая опция может помочь во время поиска нового места работы
Алена Басавина
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ЦБ хочет разрешить приостановку ипотекиЦБ хочет разрешить приостановку ипотекиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Банк России предлагает закрепить право граждан на временную приостановку выплат по ипотеке. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, в России люди до 30-35 лет часто стали чаще менять место работы. Чаще всего это связано с трудной жизненной ситуацией. Однако новое место работы они находит примерно за три-шесть месяцев.

«Поэтому для того, чтобы гражданин нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, - а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, - человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты», - цитирует Швецова РИА Новости.

Он отметил, что при таком развитии событий банк не понесет потерь. Пока ЦБ планирует ввести такую опцию однократно, но при хорошей финансовой дисциплине может уже вести и многократное использование.

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