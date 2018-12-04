2018-12-04T19:11:02+03:00
Политика

Появилось видео с выступлением пьяного Порошенко

В социальных сетях обсуждают появление на публике нетрезвого президента Украины
Алена Басавина
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Порошенко появился пьяным перед публикойПорошенко появился пьяным перед публикойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский лидер во вторник,4 декабря, попал в поле зрения интернет-общественности во время запуска аэроэспресса Киев-Борисполь. Пользователи заметили, что на видеозаписях с мероприятия президент несколько странно разговаривает.

На кадрах видно, что Петр Порошенко говорит невнятно, а стоящие за его спиной чиновники не могут сдержать улыбок. Комментаторы пришли к мнению, что глава Украины находится в нетрезвом состоянии.

СМИ опубликовали видео с выступлением пьяного Порошенко.

«За 80 гривен, которые мы с Владимиром Борисовичем (Гройсманом - ред.) сами заплатили. Мы проверили, что работают и кредитные карты, и Apple Pay, и Wi-Fi. Кофе только нет, но может будет», - весело говорит президент.

Отметим, что на следующий день после развеселого открытия аэроэкспресс сломался. Пассажиры были вынуждены спешно покидать вагоны, чтобы успеть на самолет.

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