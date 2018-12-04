Стало известно, где похоронят Андрея Битова

СЕГОДНЯ 19:39 2018-12-04T19:39:56+03:00

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Обнародовано место похорон писателя Андрея Битова. Информацию о процессии опубликовала на своем сайте Роспечать.

Согласно опубликованным данным, отпевание литератора состоится в храме Покрова Пресвятой Богородицы, после чего его тело кремируют. Битова похоронят в Санкт-Петербурге рядом с родителями.

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский выразил слова глубокого соболезнования родным и коллегам писателя Андрея Битова.

«Андрей Битов был профессиональным литератором, выдающимся писателем и мудрым прекрасным человеком. Считал литературу делом таким же точным как математика или физика», - указал он.

Отметим, что прощание с одним из основателей постмодернизма в русской литературе пройдет 7 декабря в 12:00 в Центральном доме литераторов.

Напомним, что Андрей битов скончался на 82 году жизни накануне от сердечной недостаточности в одной из столичных клиник.