Украинского политолога выгнали из программы «60 минут»

СЕГОДНЯ 20:41 2018-12-04T20:41:41+03:00

Конфликт в студии канала «Россия 1» разгорелся между ведущим Евгением Поповым и украинцем Максимом Яли

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Украинского политолога Максима Яли выгнали из программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поведение гостя не понравилось ведущему Евгению Попову.

Эксперт во время обсуждения вмешательства России в ситуацию на Украине демонстративно назвал ведущего Афанасием. Евгений Попов попытался уточнить, верно ли он услышал своё имя. Не получив ответа, он назвал политолога хамом и выгнал из студии.

popovrtr Евгений Попов выгнал украинского политолога с 60 минут

После выхода программы Евгений Попов объяснил свой поступок в Instagram. В прошлых эфирах Яли сделал несколько спорных утверждений. Пытаясь показать их абсурдность, Попов обратился к Максиму со словами: «По некоторым данным, вас зовут Игорь».

Получается, что спустя некоторое время украинец отомстил Попову, за что лишился права участвовать в осуждении. «К хамству у нас в студии — нулевая толерантность», - пояснил Попов.