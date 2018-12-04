2018-12-04T20:41:41+03:00
Политика

Украинского политолога выгнали из программы «60 минут»

Конфликт в студии канала «Россия 1» разгорелся между ведущим Евгением Поповым и украинцем Максимом Яли
Алена Басавина
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Украинского политолога выгнали из программы "60 минут" Фото: кадр из программыУкраинского политолога выгнали из программы "60 минут" Фото: кадр из программы
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Украинского политолога Максима Яли выгнали из программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поведение гостя не понравилось ведущему Евгению Попову.

Эксперт во время обсуждения вмешательства России в ситуацию на Украине демонстративно назвал ведущего Афанасием. Евгений Попов попытался уточнить, верно ли он услышал своё имя. Не получив ответа, он назвал политолога хамом и выгнал из студии.

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Евгений Попов выгнал украинского политолога с 60 минут
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После выхода программы Евгений Попов объяснил свой поступок в Instagram. В прошлых эфирах Яли сделал несколько спорных утверждений. Пытаясь показать их абсурдность, Попов обратился к Максиму со словами: «По некоторым данным, вас зовут Игорь».

Получается, что спустя некоторое время украинец отомстил Попову, за что лишился права участвовать в осуждении. «К хамству у нас в студии — нулевая толерантность», - пояснил Попов.

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