Украинского политолога выгнали из программы «60 минут»
Украинского политолога Максима Яли выгнали из программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поведение гостя не понравилось ведущему Евгению Попову.
Эксперт во время обсуждения вмешательства России в ситуацию на Украине демонстративно назвал ведущего Афанасием. Евгений Попов попытался уточнить, верно ли он услышал своё имя. Не получив ответа, он назвал политолога хамом и выгнал из студии.
После выхода программы Евгений Попов объяснил свой поступок в Instagram. В прошлых эфирах Яли сделал несколько спорных утверждений. Пытаясь показать их абсурдность, Попов обратился к Максиму со словами: «По некоторым данным, вас зовут Игорь».
Получается, что спустя некоторое время украинец отомстил Попову, за что лишился права участвовать в осуждении. «К хамству у нас в студии — нулевая толерантность», - пояснил Попов.