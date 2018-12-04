Порошенко: Европа не является полноценной без Украины

СЕГОДНЯ 21:46 2018-12-04T21:46:30+03:00

Президент Украины считает, что получит позитивный ответ по поводу вступления в ЕС

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Президент Петр Порошенко назвал неполноценной Европу без Украины. Он надеется на позитивный ответ по поводу вступления страны в ЕС. Об этом политик написал в своем Twitter.

«Мы получим позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины. И Европа в этом также заинтересована, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС», - указал Порошенко.

Ранее украинский лидер заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. По его слова, нынешние школьники уже буду жить в новых условиях.

Напомним, что в ноябре депутаты Верховной рады приняли поправки в конституцию страны, которые закрепляют курс страны в ЕС и НАТО. Инициатором законопроекта стал Петр Порошенко.