2018-12-04T21:46:30+03:00
Политика

Порошенко: Европа не является полноценной без Украины

Президент Украины считает, что получит позитивный ответ по поводу вступления в ЕС
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments21
Порошенко надеется на вступление в ЕСПорошенко надеется на вступление в ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Петр Порошенко назвал неполноценной Европу без Украины. Он надеется на позитивный ответ по поводу вступления страны в ЕС. Об этом политик написал в своем Twitter.

«Мы получим позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины. И Европа в этом также заинтересована, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС», - указал Порошенко.

Ранее украинский лидер заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. По его слова, нынешние школьники уже буду жить в новых условиях.

Напомним, что в ноябре депутаты Верховной рады приняли поправки в конституцию страны, которые закрепляют курс страны в ЕС и НАТО. Инициатором законопроекта стал Петр Порошенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Израиль потребует срочного созыва СБ ООН по поводу тоннелей «Хезболлах»
В британском парламенте начались дебаты по Brexit
Трамп заявил о начале торговых переговоров с Китаем
Стали известны спортсмены года в России
Самым посещаемым туристами городом в 2018 году стал Гонконг
В уставе новой украинской церкви не предполагается патриарх
Вашингтон назвал условия выхода из ДРСМД
Названы лауреаты премии «Большая книга»
Житель Москвы едва не скончался, открыв пакет с инжиром
Украинского политолога выгнали из программы «60 минут»
Варламов: Цена за парковку в Москве должна быть выше
Украина обсудила с НАТО планы по отправке кораблей в Азовское море
Стало известно, где похоронят Андрея Битова
МВД планирует упростить выдачу российского гражданства украинцам
Появилось видео с выступлением пьяного Порошенко
Бэнкси запустил онлайн-лотерею для сбора денег для беженцев
ЦБ предложил разрешить россиянам приостанавливать выплату ипотеки
Владимир Путин подписал указ о назначении двух госпремий
Льву Амбиндеру и Михаилу Терентьеву присудили госпремии
Forbes внес Набиуллину в список самых влиятельных женщин 2018 года
Путин и Мадуро обсудят развитие торговых связей между Россией и Венесуэлой