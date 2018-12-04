Самым посещаемым туристами городом в 2018 году стал Гонконг

СЕГОДНЯ 21:55 2018-12-04T22:34:19+03:00

В 2018 году самым популярным у туристов был Гонконг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва получила только 48 место, а Санкт-Петербург — 59 место

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Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала рейтинг самых популярных среди туристов городов мира в 2018 году. Оказалось, что самым посещаемым стал Гонконг.

Второе место среди самых привлекательных турнаправлений досталось Бангкоку, а третье — Лондону.

В десятку лидеров также вошли Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур и южнокитайский город Шэньчжэнь.

Российская столица получила только 48 место. В этом году Москву посетили 5,4 млн путешественников. Санкт-Петербург завоевал 59 строчку с 4 млн гостей.

Отметим, что Euromonitor International - это британская аналитическая компания, которая анализирует самые популярные города из ста стран мира. Аналитики учитывают визиты в города, которые длились больше 24 часов.