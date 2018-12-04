Самым посещаемым туристами городом в 2018 году стал Гонконг
Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала рейтинг самых популярных среди туристов городов мира в 2018 году. Оказалось, что самым посещаемым стал Гонконг.
Второе место среди самых привлекательных турнаправлений досталось Бангкоку, а третье — Лондону.
В десятку лидеров также вошли Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур и южнокитайский город Шэньчжэнь.
Российская столица получила только 48 место. В этом году Москву посетили 5,4 млн путешественников. Санкт-Петербург завоевал 59 строчку с 4 млн гостей.
Отметим, что Euromonitor International - это британская аналитическая компания, которая анализирует самые популярные города из ста стран мира. Аналитики учитывают визиты в города, которые длились больше 24 часов.