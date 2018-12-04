2018-12-04T22:11:11+03:00
Спорт

Стали известны спортсмены года в России

Названы лауреаты национальной спортивной премии за 2018 год
Алена Басавина
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Алина Загитова стала "спортсменкой года"Алина Загитова стала "спортсменкой года"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство спорта объявило победителей Национальной спортивной премии за 2018 год. Спортсмены получили награду в 11 номинациях.

В номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» победил олимпийский чемпион, игрок национальной сборной по хоккею Павел Дацюк. Хоккеист проявил себя во время турнира в Пхёнчхане.

В этой же номинации, но в категории «Спортсменка года» победила Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая завоевала «золото» Пхёнчхане.

В категории «Тренер года» одержал победу Станислав Черчесов, который является наставником сборной России по футболу, дошедшей до 1/4 Чемпионата мира по футболу.

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