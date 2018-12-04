Израиль потребует срочного созыва СБ ООН по поводу тоннелей «Хезболлах»

СЕГОДНЯ 22:50 2018-12-04T22:50:22+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к делегации при ООН с просьбой о срочном созыве Совета Безопасности всемирной организации. Причиной этого стало строительство тоннелей на границе боевиками организации «Хезболлах».

«Я попросил израильскую делегацию при ООН добиваться срочного созыва Совета Безопасности для обсуждения действий «Хезболлах», - передает ТАСС слова политика.

Он пояснил, что также обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео введение новых санкций против движения.

Напомним, во вторник израильские военные приступили к операции «Северный щит», во время которой они намерены найти и ликвидировать трансграничные тоннели, которые прокладывает ливанское движением «Хезболлах» для переброски своих боевиков на территорию еврейского государства.