2018-12-04T23:42:02+03:00
В мире

Сенаторы США уверены в причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи

Американские законодатели призывают Вашингтон ввести санкции против наследника престола Саудовской Аравии
Юлия ДИВЕЕВА
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Джамаль ХашкаджиДжамаль ХашкаджиФото: REUTERS
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Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи не могло произойти без ведома наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Такое заявление сделал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм по итогам закрытого брифинга, который провела в Конгрессе директор ЦРУ Джина Хэспел.

Его мнение поддержал однопартиец, председатель комитета по иностранным делам Роберт Коркер.

"У меня нет никаких сомнений по поводу того, что наследный принц отдал приказ совершить убийство. Позвольте мне сказать так, если бы он предстал перед судом присяжных, ему бы единогласно вынесли вердикт уже через полчаса", - сказал он.

Линдси Грэм в свою очередь призвал американские власти ввести против принца санкции и прекратить продавать королевтсву оружие до тех пор, "пока все виновные в убийстве Хашкаджи не будут привлечены к ответственности".

“Саудовская Аравия является стратегическим союзником, отношения нужно сохранить, но не любой ценой", - считает сенатор.

По его мнению, Мухаммед бен Сальман является угрозой для американо-саудовских отношений., передает ТАСС.

"Если власть в Саудовской Аравии будет в руках этого человека на протяжении долгого времени, мне кажется, будет очень сложно вести дела, потому что я считаю, что он сумасшедший”, - заявил Грэм.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Позже королевство признало, что журналист был убит.

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