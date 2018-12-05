Стало известно, почему Грызлов покинул заседание в Минске
Постоянный представитель России на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание контактной группы в Минске, когда представитель Украины Евгений Марчук начал обсуждать вопрос, не имеющий отношения к минским договоренностям. Об этом сообщил источник в составе российской делегации.
О том, что Грызлов ушел со встречи контактной группы, которая проходила 4 декабря, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. В соцсетях она написала, что постпред РФ покинул зал во время оглашения заявления Киева по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. В нем власти Украины призвали Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.
Как отмечает РИА Новости, мандат СММ ОБСЕ не распространяется на Азовское море. Контактная группа занимается исключительно урегулированием конфликта в Донбассе, а не отношениями России и Украины.
Как ранее писал сайт kp.ru, 25 ноября два украинских артиллерийских картера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили морские границы России и направились в сторону Керченского пролива. Для того, чтобы остановить и задержать, российские пограничные службы были вынуждены применить силу.
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