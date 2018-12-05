2018-12-05T00:04:37+03:00
Политика

Стало известно, почему Грызлов покинул заседание в Минске

Постпред России не стал участвовать в осуждении вопроса, не относящегося к минским договорённостям
Юлия ДИВЕЕВА
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Постоянный представитель России на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе Борис ГрызловПостоянный представитель России на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе Борис ГрызловФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Постоянный представитель России на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание контактной группы в Минске, когда представитель Украины Евгений Марчук начал обсуждать вопрос, не имеющий отношения к минским договоренностям. Об этом сообщил источник в составе российской делегации.

О том, что Грызлов ушел со встречи контактной группы, которая проходила 4 декабря, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. В соцсетях она написала, что постпред РФ покинул зал во время оглашения заявления Киева по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. В нем власти Украины призвали Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Как отмечает РИА Новости, мандат СММ ОБСЕ не распространяется на Азовское море. Контактная группа занимается исключительно урегулированием конфликта в Донбассе, а не отношениями России и Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, 25 ноября два украинских артиллерийских картера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили морские границы России и направились в сторону Керченского пролива. Для того, чтобы остановить и задержать, российские пограничные службы были вынуждены применить силу.

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