2018-12-05T00:53:58+03:00
В мире

Хакеры взломали почту предвыборного комитета республиканцев

Неизвестные несколько месяцев имели доступ к почте руководства партии
Юлия ДИВЕЕВА
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Хакеры взломали почту республиканской партииХакеры взломали почту республиканской партииФото: REUTERS
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Компьютеры руководства Национального комитета Республиканской партии США были взломаны неизвестными хакерами во время агитационной кампании перед выборами в Конгресс, которые прошли 6 ноября этого года. Из электронной почты республиканцев украли тысячи писем с конфиденциальной информацией.

Как пишет газета Politico со ссылкой на свои источники, хакеры имели доступ к информации на компьютерах помощников руководства комитета на протяжении нескольких месяцев. Взлом обнаружили только в апреле. ФБР ведет расследование.

Нацкомитет Республиканской партии отвечает за разработку стратегии по упрочнению позиции республиканцев в Палате представителей. По данным издания, ни спикер Палаты представителей Пол Райан, ни лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти не знали о кибератаке на серверы партии, пока газета не направила запрос в комитет партии по выборам в Конгресс.

Там пояснили, что не стали поднимать шум, чтобы спокойно провести собственное расследование. В комитете предполагают, что взлом был осуществлен иностранными хакерами.

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