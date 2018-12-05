Госдеп: США не раз поднимали вопрос о ДРСМД на переговорах с Россией

СЕГОДНЯ 01:49 2018-12-05T01:50:56+03:00

Вашингтон с 2013 года во время встреч на разных уровнях выражал обеспокоенность новыми разработками ракет в РФ

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США неоднократно поднимали вопрос о соблюдении российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ходе переговоров на всех уровнях. Такое заявление распространила пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов.

В нем говорится, что американские власти выражали свою обеспокоенность с разработкой ракетной системы с индексом 9M729 на более чем 30 встречах с руководством РФ с 2013 года. Вашингтон "предоставил России подробную информацию” о том, что по его мнению, является нарушением ДРСМД. В Госдепе уверены, что переданных данных "было достаточно для обсуждения по существу этого вопроса", передает ТАСС.

"Более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации об этом, несмотря на то, что США проинформировали Россию о месте проведения испытаний и названии компаний, участвующих в разработке и производстве ракеты" - говорится в заявлении ведомства.

Вашингтон считает, что "Россия не показывает признаков” стремления соблюдать договор. Как сообщал ранее сайт kp.ru, госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ожидают от России исполнения условий договора в двухмесячный срок. Если этого не произойдет, что Вашингтон выйдет из соглашения.