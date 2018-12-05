Климкин назвал “лучшую санкцию” против России

СЕГОДНЯ 02:14 2018-12-05T02:14:27+03:00

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В Брюсселе министры иностранных дел стран-участниц НАТО, а также Украины и Грузии обсуждали новые санкции в отношении России. Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

По его словам, рассматривалась возможность запрета российским судам входить в порты других государств.

"Мы говорили также о том, что нужно остановить "Северный поток - 2" и что это было бы наилучшей санкцией для России”, - добавил Климкин.

Министр уточнил, что пока его инициатива не получила одобрения и все еще обсуждается членами Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам Климкина, Украина обсудила отправку кораблей альянса в Азовское море с главами МИД НАТО. Министр заверил, что союзники по альянсу широко поддержали эту идею.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи ни о чем подобном не сообщал. Он отметил поддерждку реформ на Украине, заверил в продолжении содействия в развитии ВМС республики, а также усилении военного присутствия в Черном море.