Всемирный банк ухудшил прогноз темпов роста экономики РФ

СЕГОДНЯ 02:36 2018-12-05T02:36:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие два года темпы роста экономики в России могут незначительно снизится в связи с падением цен на нефть на 10%. Такие данные содержатся в докладе Всемирного банка об экономике РФ.

Организация ухудшила свой прогноз по росту российского ВВП до 1,4% вместо предполагаемых ранее 1,5% для 2019 года и до 1,7% вместо 1,8% для 2020 года. При этом в документе отмечается, что в случае роста цен на нефть на 10%, темпы экономического роста возрастут до 1,6% в 2019 году и 1,9% в 2020 году.

Также Всемирный банк назвал недостаточными неиспользованные резервы добычи ОПЕК. В организации уверены, что в случае неожиданного дефицита сырья на рынке в 2019 году можно ожидать резкого роста цен на нефть., передает ТАСС.

В докладе говорится о возможном увеличении объемов добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки в странах, не входящих в ОПЕК.

Как писал сайт kp.ru, в преддверии совещания ОПЕК, которое состоится 6 декабря в Вене, стало известно о планах Катара выйти из нефтяного картеля уже в январе будущего года.