В Совфеде считают, что США не готовы к диалогу по ДРСМД с Россией

СЕГОДНЯ 03:13 2018-12-05T03:13:22+03:00

Глава комитета по обороне и безопасности обвинил Штаты в невыполнении обязательств по договору

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Соединенные Штаты демонстрируют всем своим поведением на международной арене, что не готовы вести равный диалог с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Напомню, что наша страна – уже не та, с которой Штаты заключали ДРСМД. Сегодняшняя сильная, окрепшая Россия — иной вариант диалога, кроме равноправного, и иной вариант уступок, кроме взаимных, не приемлет", — подчеркнул он.

Российский сенатор также отметил, что Москва выполняла и готова выполнять в дальнейшем обязательства в рамках международных договорённостей в области разоружения. Однако не станет делать это в ущерб национальным интересам, передает РИА Новости.

"Россия привержена всем своим обязательствам, скрупулёзно соблюдает все подписанные нами международные документы. Чего нельзя сказать о США, которые все вышеперечисленные документы нарушают", — сказал Бондарев.

Как писал сайт kp.ru, 3 декабря американские сенаторы-демократы Марк Уорнер, Джек Рид и Боб Менендес направили президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором призвали его отказаться от планов вывести страну из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).