Минфин: Иностранные инвесторы сохранили интерес и доверие к евробондам РФ

СЕГОДНЯ 04:17 2018-12-05T04:17:53+03:00

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Иностранные инвесторы по-прежнему сохранили интерес и доверие к российским долговым бумагам, номинированным в евро. Об этом сообщил Минфин РФ после закрытия сделки по евробондам России.

"Не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что размещение евробондов позволило решить ряд важных задач, таких как присутствия РФ в качестве эмитента на международном рынке капитала, а также создание устойчивого ориентира по стоимости российского долга в евро. Кроме того, была расширена база держателей ценных бумаг РФ.

"Объем размещения новых Еврооблигаций с погашением через 7 лет (Россия-2025) составил 1 млрд евро по номиналу", - говорится на сайте министерства.

В Минфине подчеркнули, что 55% удовлетворенных заявок при размещении еврооблигаций в марте 2018 года - от инвесторов из Великобритании. Отечественные держатели получили 24% евробондов.