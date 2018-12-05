2018-12-05T04:55:01+03:00
Политика

Страны НАТО выработают меры на случай прекращения ДРСМД

Столтенберг уверен в скором конце договора по сокращению ядерного оружия
Юлия ДИВЕЕВА
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Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Страны НАТО совместно выработают ряд мер на случай прекращения Договора о сокращении численности ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщил генеральный секретарь организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

"Я сожалею, что сейчас мы, скорее всего, увидим конец договора РСМД, но у нас не было никакой иной альтернативы, кроме как отреагировать таким образом. Потому что ни одно соглашение не будет работать, если соблюдается только одной стороной", — сказал он.

Столтенберг отметил, что вопрос о ДРСМД будет и дальше обсуждаться в рамках НАТО, и пообещал, что меры будут выработаны взвешенно и продумано, передает РИА Новости.

"Это очень серьезно, и нам нужно проанализировать последствия каждого шага", —подчеркнул генсек.

Как писал ранее сайт kp.ru, в Брюсселе госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ожидают от России исполнения условий договора РСМД в двухмесячный срок. Если этого не произойдет, что Вашингтон выйдет из соглашения.

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