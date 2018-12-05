2018-12-05T05:59:17+03:00
Общество

Умер актер Филип Боско, сыгравший Отиса в “Кейт и Лео”

Филип Боско скончался 3 декабря в возрасте 88 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Лаура Линни, Филип Боско и Филипп Сеймур Хофманн в фильме "Дикари". Фото: кадр из фильмаЛаура Линни, Филип Боско и Филипп Сеймур Хофманн в фильме "Дикари". Фото: кадр из фильма
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В США умер театральный и киноактер, обладатель премии Tony Филип Боско. Об этом сообщили родные артиста.

Он скончался в понедельник, 3 декабря, в своем доме в Нью-Джерси. Его дочь, Силия Боско рассказала, что причиной смерти стали осложнения, вызванные старческой деменцией, передает The New York Times.

Отметим, что актер завершил свою карьеру в 2010 году. Широкому зрителю он известен по своим ролям второго плана в таких картинах как "Двое: Я и моя тень" (1995) и "Свадьба лучшего друга" (1997), "Клуб первых жен" (1996). Напримар в картине “Кейт и Лео” он исполнил роль верного слуги Отиса.

Жители Нью-Йорка любили Боско за его театральные работы. С 1960 он сыграл в почти 50 постановках на Бродвее. Актер шесть раз становился номинантом на премию Tony. В 1989 года он удостоился этой награды за роль в спектакле "Одолжите тенора!", поставленном по пьесе Кена Людвига.

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