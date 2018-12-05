2018-12-05T06:41:05+03:00
Политика

Госдеп пообещал России “последствия и боль” за арест украинских моряков

В Вашингтоне уверены, что теперь ЕС откажется от строительства "Северного потока-2"
Юлия ДИВЕЕВА
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Два бронекатера и буксир ВМС Украины задержали в Керченском проливе.Два бронекатера и буксир ВМС Украины задержали в Керченском проливе.Фото: Архив "КП"
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Россию ждут “последствия и боль”, если она не отпустит украинских моряков, задержанных вблизи Керченского пролива за нарушение российской границы. Такое заявление сделал один из высокопоставленных сотрудников Госдепартамента США.

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", — цитирует его слова РИА Новости.

Американский чиновник повторил позицию Вашингтона по поводу инцидента в Керченском проливе, назвав его "актом агрессии" со стороны РФ и "явной военной эскалацией и нарушением международного права и свободы судоходства".

"Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза", — заявил он.

Представитель Госдепа отметил, что пока российские власти удерживают украинских военных моряков, США будут продолжать усугублять последствия. Он выразил уверенность, что теперь Евросоюз обязан отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2".

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