Погода в Москве на 5 декабря 2018 года: ожидаются мокрый снег и гололед

СЕГОДНЯ 07:05 2018-12-05T07:05:11+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 5 декабря 2018 года

Изменить размер текста: A A

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 5 декабря 2018 года. Как утверждают специалисты, в среду атмосферный фронт с Атлантики принесет в столицу теплые и влажные воздушные массы. В результате столбики термометров будут колебаться около нуля градусов.

А небо вновь будет затянуто облаками. Кроме того, местами в городе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Причем метеорологи предупреждают о гололеде. По их данным, в некоторых районах столичного региона возможен и ледяной дождь. Ветер же будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на четверг, 6 декабря, температура воздуха в мегаполисе составит -4…-2 градуса, сообщает Гидрометцентр России. При этом в темное время суток в городе прогнозируется снег.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, осень-2018 в Москве вошла в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Хотя закончилась она по-настоящему зимней погодой: солнечной и морозной, с температурой на четыре - пять градусов ниже климатических норм. А вот зима с первых дней показывает свое непостоянство.