2018-12-05T07:05:11+03:00
Москва

Погода в Москве на 5 декабря 2018 года: ожидаются мокрый снег и гололед

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 5 декабря 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В среду, 5 декабря, в Москве ожидаются мокрый снег и гололедВ среду, 5 декабря, в Москве ожидаются мокрый снег и гололедФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 5 декабря 2018 года. Как утверждают специалисты, в среду атмосферный фронт с Атлантики принесет в столицу теплые и влажные воздушные массы. В результате столбики термометров будут колебаться около нуля градусов.

А небо вновь будет затянуто облаками. Кроме того, местами в городе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Причем метеорологи предупреждают о гололеде. По их данным, в некоторых районах столичного региона возможен и ледяной дождь. Ветер же будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на четверг, 6 декабря, температура воздуха в мегаполисе составит -4…-2 градуса, сообщает Гидрометцентр России. При этом в темное время суток в городе прогнозируется снег.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, осень-2018 в Москве вошла в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Хотя закончилась она по-настоящему зимней погодой: солнечной и морозной, с температурой на четыре - пять градусов ниже климатических норм. А вот зима с первых дней показывает свое непостоянство.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия призвала вести с Ираном взаимоуважительный диалог, а не вводить санкции
На Украине предостерегли от последствий санкций против российского бизнеса
Мюллер просит суд не сажать экс-помощника Трампа в тюрьму
Госдеп пообещал России “последствия и боль” за арест украинских моряков
Ростуризм назвал пять популярных новогодних направлений
Умер актер Филип Боско, сыгравший Отиса в “Кейт и Лео”
Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением
Страны НАТО выработают меры на случай прекращения ДРСМД
Минфин: Иностранные инвесторы сохранили интерес и доверие к евробондам РФ
Лазеры "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство
В Совфеде считают, что США не готовы к диалогу по ДРСМД с Россией
Всемирный банк ухудшил прогноз темпов роста экономики РФ
Климкин назвал “лучшую санкцию” против России
Госдеп: США не раз поднимали вопрос о ДРСМД на переговорах с Россией
В России выпускники напишут итоговое сочинение
Хакеры взломали почту предвыборного комитета республиканцев
Письмо Эйнштейна о религии на аукционе продали за $2,892 млн
Стало известно, почему Грызлов покинул заседание в Минске
Сенаторы США уверены в причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи
В России более половины родителей делают уроки за своих детей
Израиль потребует срочного созыва СБ ООН по поводу тоннелей «Хезболлах»
В британском парламенте начались дебаты по Brexit