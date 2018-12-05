2018-12-05T07:24:35+03:00
Политика

Россия призвала вести с Ираном взаимоуважительный диалог, а не вводить санкции

Стали известны подробности созванного Британией и Францией заседания Совбеза ООН, состоявшегося 4 декабря
Дарья ИВАШКИНА
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Стали известны подробности созванного Британией и Францией заседания Совбеза ООН, состоявшегося 4 декабряСтали известны подробности созванного Британией и Францией заседания Совбеза ООН, состоявшегося 4 декабряФото: REUTERS
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Официальный представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, выступая во вторник, 4 декабря, на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванного Великобританией и Францией из-за данных о баллистических испытаниях Ирана, призвал вести с Тегераном «полноценный и взаимоуважительный диалог», а не вводить санкции.

Также дипломат подчеркнул, что Москва не обладает какими-либо сведениями о том, что исламская республика 1 декабря испытывала баллистическую ракету, спроектированную для доставки ядерных боеприпасов. Кроме того, по словам Стржижовского, никаких доказательств нарушения Тегераном резолюции Совбеза ООН не предоставили и Лондон с Парижем, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 декабря американский госсекретарь Майкл Помпео упрекнул Иран в проведении испытаний новой баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести сразу несколько боеголовок. В ответ Тегеран заверил, что ракетная программа страны носит исключительно оборонительный характер и не нарушает никаких резолюций.

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