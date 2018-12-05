Госдеп призывает ЕС отказаться от строительства “Северного потока-2”

СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-05T07:51:56+03:00

В Вашингтоне заявили, что инцидент в Керченском проливе показал, “чем плох этот проект”

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Евросоюз должен отказаться от поддержки российского газопровода “Северный поток-2” после инцидента в Керченском проливе. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США в Брюсселе.

"Инцидент в Керченском проливе должен быть напоминанием для всех наших европейских союзников, почему "Северный поток - 2" является столь плохой идеей”, - сказал он

Американский чиновник отметил, что строительство газопровода в обход Украины может повлиять на рост российской военной агрессии, передает ТАСС.

"Чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря "Северному потоку - 2", тем слабее становятся средства сдерживания российской военной агрессии", - уверен представитель Госдепа.

По его словам, Германия уже пересмотрела свое отношение к этому проекту и стала более отзывчиво воспринимать критику "Северного потока - 2".

"Для них становится сложнее утверждать, что речь идет сугубо о коммерческом проекте", - считает он.

Как писал сайт kp.ru, на саммите G20 в Аргентине во время рабочего завтрака президент РФ Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому пограничному инциденту канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.