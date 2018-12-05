Во Франции раскрыли секрет международного успеха Путина

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-05T08:30:58+03:00

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Успех России в большинстве геополитических конфликтах обеспечивает президент Владимир Путин, который обладает великолепными знаниями в географии, в том числе политической. Такое мнение на страницах газеты Le Figaro высказал географ, консультант Европейского центра международных отношений Лоран Шалар.

Ученый отмечает, что российский лидер хорошо знает политическую карту мира и знаком с основными чертами каждого из государств, а также народов их населяющих. Он вспомнил случай в октябре 2017 года, когда президент России неожиданно прервал министра сельского хозяйства Александра Ткачева, который говорил об экспорте свинины в Индонезию. Путин напомнил, что Индонезия мусульманская страна, а значит свинину туда отправлять не следует.

Французский эксперт отмечает, что президент РФ “благодаря хорошему качеству советского образования, обучению в КГБ, а также личной заинтересованности в географических вопросах” понимает разницу культур и менталитета разных народов, что позволяет ему проводить продуманную политику.

По словам Шалара, другие мировые лидеры проигрывают Путину в вопросах географии. Так Николя Саркози и Джордж Буш не знали разницы между шиитами и суннитами в начале своих президентских сроков, что привело к катастрофе в их политике на Ближнем Востоке. Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а Эммануэль Макрон называет островом Гвиану - французские земли в Южной Америке.

Ученый указывает, что отсутствие системных знаний толкает западных лидеров на совершение серьезных ошибок. Например в Мали исламисты считались противниками французских интересов, но в Сирии рассматривались как союзники против Башара Асада. “По какой объективной причине?” - удивляется Шалар.

Такая ситуация сложилась, во-первых, из-за пробелов в западной системе образования. Эксперт подчеркнул, что географию в школах США не изучают, по крайней мере как обязательный предмет. Во Франции на эту науку в среднем образовании выделяется крайне мало часов.

Усугубляет отсутствие знаний у политиков абсолютная незаинтересованность глав государств в получении информации о географии и менталитете других стран. Шалар отметил, что все это приводит к геополитическим ошибкам, за которые приходится платить высокую цену, и в их числе терроризм.