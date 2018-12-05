С 1 января изменятся правила получения посылок из иностранных магазинов

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-05T08:48:51+03:00

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С Нового года в России начнут действовать новые правила на получение посылок из иностранных магазинов. Существующий сегодня лимит беспошлинного ввоза в 1000 евро сократят до 500 евро, ограничения по весу менять не будут. В месяц человек может получить товаров, общий вес которых не превышает 31 килограмм, если посылки весят больше, то придется платить пошлину.

Превышение установленного лимита обойдется получателю в 30% от стоимости посылки, но не менее 4 евро за 1 кг сверх нормы. Если взять в качестве примера новый iPhone, то придется заплатить сверх его стоимости пошлину в 10 тысяч рублей.

Это первая волна ужесточений, ожидается, что к 2020 году законодатель снова вернется к этому вопросу, снизив лимит посылок для одного человека до 220 евро в месяц, а размер пошлины за перевес будет составлять 15% от стоимости товара — не менее двух евро за 1 кг сверх нормы.

Новые таможенные правила коснутся всех, кто пересекает российскую границу на автомобиле, водном транспорте или пешком. Для пассажиров самолетов существует отдельное ограничение: на борт можно взять покупки на сумму 10 тысяч евро и весом до 50 кг.

Кстати, многие товары, которые совсем недавно считались предметом роскоши, теперь попали в список контрабанды. Их нужно обязательно декларировать на таможне. Список пополнился дорогими часами, секундомерами, браслетами и другими изделиями из драгметаллов. Тем, кто решит привезти данные предметы тайком может грозить штраф до 1 миллиона рублей, а в худших случаях тюремный срок от 3 до 7 лет, пишет газета «Известия».

Планируется, что часть пошлин сможет взимать Почта России, но руководство просит пока затормозить проект, так как не готова автоматическая система для учета лимитов отправлений.