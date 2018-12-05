Эмиссар США обсудил с КНДР детали новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-05T09:00:33+03:00

Первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня этого года в Сингапуре Фото: REUTERS

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В среду, 5 декабря, появилась информация о том, что директор центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким в минувший понедельник неофициально посетил Южную Корею, где встретился с несколькими представителями КНДР, в том числе с заместителем министра иностранных дел этой страны Чхве Сон Хи.

По некоторым данным, в ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили возможное место и сроки проведения второго саммита США - КНДР. Кроме того, собеседники могли также затронуть тему ответных мер Вашингтона на закрытие Пхеньяном ядерных объектов, сообщает телеканал KBS со ссылкой на собственные источники.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня этого года в Сингапуре. По итогам переговоров американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Причем в КНДР к этому соглашению отнеслись серьезно и сразу приступили к выполнению его ключевых пунктов -демонтажу ядерных объектов.