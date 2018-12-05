Россияне рассказали, как относятся к своим начальникам

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-05T09:19:17+03:00

Большинство не завидует руководителям и относится к ним с уважением. Причем стаж совместной работы прямо влияет на отношения коллег

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Россияне рассказали, как относятся к начальству. Опрос, который провел сервис по поиску сотрудников Rabota.ru показал, что сотрудники в большинстве своем не завидуют руководству и относятся к нему с уважением.

2350 человек приняли участие в опросе. Все эти люди старше 18 лет и имеют постоянную занятость. Почти половина – 47% признались, что уважают руководителя, а вот завидуют начальству только 1% респондентов. Ненавидят 4%, а восхищаются – 2%. О презрении высказались 6% опрощенных, а 19% респондентов заявили о полном безразличии.

Кстати, чем дольше люди работают вместе, тем лучше становятся их отношения. Те, кто трудится в одной команде меньше полугода уважают начальника в 41% случав, а вот люди, которые заняты одним делом на протяжении шести и более лет – 58%. Показатель безразличия тоже имеет временной фактор: первая категория - 24%, а вторая 12%, сообщает РИА Новости.

А вот чувство ненависти никакой совместной работой не исправишь. Если сотрудник неприязненно относится к начальству, то эта позиция сохраняется с первых до последних дней работы.

Что касается конфликтных ситуаций, то 17% респондентов боятся спорить с начальством, опасаясь испортить отношения, а 9% не предпринимают никаких действий, ожидая, что ситуация решится сама собой.

Только четверть работников могут убедить начальство сделать так, как они предлагают, а 6% работников делают по-своему, даже если начальство настаивает на ином варианте, пишет ФАН.