2018-12-05T09:53:01+03:00
Авто

МВД в 2019 году планирует объединить «площадку» и «город» при сдаче экзаменов на права

Кандидатов в водители будут проверять только в условиях реального дорожного движения
Дарья ИВАШКИНА
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МВД планирует объединить «площадку» и «город» при сдаче экзаменов на праваМВД планирует объединить «площадку» и «город» при сдаче экзаменов на праваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В среду, 5 декабря, появилась информация о том, что МВД России планирует в начале следующего года внести в правительство проект постановления, предусматривающий изменения в сдаче экзаменов на водительские права.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время этот документ находится в заключительной стадии доработки. «Сначала он (документ) будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По завершении согласования, предварительно в первом квартале следующего года, он будет внесен в правительство РФ», - сказали в министерстве внутренних дел ТАСС.

Стоит отметить, что, согласно проекту постановления, проверка навыков управления автомобилем предусматривается только в условиях реального дорожного движения. Таким образом, планируется объединить испытания в городе и на учебной площадке.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, начальник ГИБДД России Михаил Черников еще в апреле этого года объявил о том, что его ведомство хочет изменить экзамены на права.

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