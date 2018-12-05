2018-12-05T10:21:49+03:00
Политика

Появилось видео развертывания российского боевого лазера «Пересвет»

Ранее стало известно, что оружие на новых физических принципах заступило на опытно-боевое дежурство [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Появилось видео развертывания российского боевого лазера «Пересвет»Появилось видео развертывания российского боевого лазера «Пересвет»Фото: кадр с видео
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В среду, 5 декабря, Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлена постановка на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет».

На кадрах видно, как военнослужащие отрабатывают действия по развертыванию и подготовке техники к применению.

Опубликовано видео развертывания российского лазерного комплекса Пересвет .

Кстати, ранее в российском оборонном ведомстве отметили, что личный состав подразделений, оснащаемых лазерным оружием, прошел специальную переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и получил все необходимые знания, причем как в теории, так и на практике.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду стало известно, что российские боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство. При этом уточнялось, что оснащать российские войска оружием на новых физических принципах начали с 2017 года в рамках государственной программы вооружений.

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