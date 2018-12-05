Регионы не смогут самостоятельно устанавливать тарифы ЖКХ

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-05T10:46:39+03:00

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Инициатором новой системы расчетов тарифов по ЖКХ станет федеральная антимонопольная служба. Специалисты ведомства готовы внести в правительство законопроекты, устанавливающие предельные тарифы в данной сфере. Документ, который попадет на рассмотрение в Кабмин остановит чрезмерный рост цен в регионах.

Существующая сегодня схема формирования тарифа -«инфляция минус» привела к тому, что цены не успевали за экономикой, а в некоторых отраслях наоборот, обгоняли предельно допустимые значения.

В ФАС рассказывают, что за последний год зарегистрировано около 800 случаев, когда местные власти решались самостоятельно повысить тариф для населения, что было незаконно.

Новый законопроект лишит региональные власти такого права, вопрос образования и роста тарифов будет решаться федеральным центром.

После всех согласований проект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму, его утверждение позволит правительству установить предельный тариф, ввести инвестпрограмму, когда нужно построить что-то новое, улучшить качество воды или уменьшить потери тепла, пишет газета «Известия».