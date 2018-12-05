2018-12-05T11:06:27+03:00
Политика

Спикер Верховной Рады призвал США ввести новые санкции против России

Речь идет о дополнительных энергетических и финансовых ограничениях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский депутат Андрей ПарубийУкраинский депутат Андрей ПарубийФото: REUTERS
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал Соединенные Штаты ввести новые санкции в отношении России. Соответствующую просьбу парламентарий указал в письме американскому вице-президенту Майку Пенсу.

"Парубий от имени украинского парламента призвал сенат США к решительным действиям, в частности, полному выполнению действующих и введению новых санкций против Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Рады.

В заявлении отмечается, что речь идет об очередном пакете энергетических и финансовых ограничений, которые должны стать ответом на инцидент в Черном море.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сами США призвали к введению подобных мер Европейский Союз. В Госдепе заявили, что западные страны, в первую очередь, должны отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2".

Стоит отметить, что в Вашингтоне всеми средствами пытаются замедлить реализацию данного проекта, поскольку она скажется на продажах американского сжиженного газа.

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