Свыше 400 нелегальных мигрантов сумели пересечь американо-мексиканскую границу

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-05T11:09:40+03:00

Мигранты обратились к американским властям с просьбой о предоставлении им политического убежища Фото: REUTERS

Все нелегалы обратились к властям США с просьбой о предоставлении убежища

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Более 400 нелегальных мигрантов сумели пересечь границу Мексики и США в районе города Эль-Пасо. Все они сдались сотрудникам Пограничного патруля США.

По данным издания El Paso Times, мигранты обратились к американским властям с просьбой о предоставлении им политического убежища. Среди мигрантов есть женщины и дети. Страна исхода этих людей в настоящий момент не установлена.

Как сообщил представитель пресс-службы Пограничного патруля США Фидель Бака, пока не установлено, входили ли эти люди в караван мигрантов из Центральной Америки, который начал движение к американской границе в октябре этого года.

Ранее на этой неделе пресс-служба американского пограничного патруля сообщила о задержании другой крупной группы нелегалов, пытавшихся проникнуть на территорию США. 124 мигранта из Гватемалы и Гондураса, в числе которых были женщины и дети, смогли проникнуть двумя на территорию Соединенных Штатов в районах Ахо и Каса-Гранде. В настоящий момент эти люди находятся во временных лагерях для нелегалов; некоторые из них уже были депортированы из США.