Свыше 400 нелегальных мигрантов сумели пересечь американо-мексиканскую границу
Более 400 нелегальных мигрантов сумели пересечь границу Мексики и США в районе города Эль-Пасо. Все они сдались сотрудникам Пограничного патруля США.
По данным издания El Paso Times, мигранты обратились к американским властям с просьбой о предоставлении им политического убежища. Среди мигрантов есть женщины и дети. Страна исхода этих людей в настоящий момент не установлена.
Как сообщил представитель пресс-службы Пограничного патруля США Фидель Бака, пока не установлено, входили ли эти люди в караван мигрантов из Центральной Америки, который начал движение к американской границе в октябре этого года.
Ранее на этой неделе пресс-служба американского пограничного патруля сообщила о задержании другой крупной группы нелегалов, пытавшихся проникнуть на территорию США. 124 мигранта из Гватемалы и Гондураса, в числе которых были женщины и дети, смогли проникнуть двумя на территорию Соединенных Штатов в районах Ахо и Каса-Гранде. В настоящий момент эти люди находятся во временных лагерях для нелегалов; некоторые из них уже были депортированы из США.