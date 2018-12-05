ЦБ сократил на 45 процентов сотрудников, занимающихся банковским надзором

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-05T12:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центробанке было решено сократить численность сотрудников, занимающихся банковским надзором. В результате централизации банковского надзора своих должностей лишились 45 процентов сотрудников в центральном ведомстве и регионах. Сейчас численность сотрудников составляет менее одной тысячи человек.

Отбор проводился через профессиональное тестирование, в результате остались те, кто может руководить банковскими процессами на высоком уровне.

- Наш кадровый состав на сегодняшний день сформирован из понимающих именно надзорные процессы сотрудников. Нам удалось обеспечить непрерывность деятельности в процессе реформирования, сохранить накопленные нашими сотрудниками в регионах знания о кредитных организациях, - рассказала «Российской газете» заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Данная реформа, которая длилась два года, стала крупнейшей с момента создания ведомства. Теперь весь банковский надзор сосредоточен в двух подразделениях центрального аппарата - Службе текущего банковского надзора и Департаменте надзора за системно значимыми кредитными организациями. Сотрудники первого департамента следят за банковской деятельностью в регионах и контактируют с кредитными организациями.

Сокращение штата позволило убрать лишние звенья и сделало надзор более оперативным, отметили в ЦБ. Централизация решит проблему различных подходов к одним и тем же ситуациям в регионах, которые иногда бывают из-за возникновения дружеских отношений.

- Создавать команды в регионах из отличных профессионалов, которые ориентируются в кредитных рисках, ценных бумагах, залоговых операциях, невероятно сложно и дорого. Реформа позволила сделать работу надзора качественной, резюмирует Полякова.

Ранее Центробанк призвал россиян избавляться от мелочи: пользоваться ею неудобно, а носить с собою тяжело.