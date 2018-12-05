СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-05T11:25:44+03:00

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В среду, 5 декабря, в сети была опубликована первая страница устава «новой украинской церкви», который был утвержден синодом Константинопольского патриархата на состоявшемся 27-29 ноября заседании. Судя по обнародованному документу, «украинская церковь», вероятно, будет создана по модели полуавтономной Критской, которая, как известно, подчиняется Константинополю.

По данным греческого агентства церковных новостей Romfea.gr, главой так называемой украинской автокефальной церкви будет не патриарх, а митрополит, который будет формировать состав синода из украинских епархиальных архиереев, «канонически избранных и рукоположенных».

При этом «украинская церковь» не сможет канонизировать собственных святых: ей нужно будет подавать соответствующее прошение в Константинопольский патриархат. Кроме того, «новая церковь» сможет получать миро только из Стамбула.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще весной президент незалежной Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви независимость. Таким образом глава соседнего государства предпринял попытку добиться признания неканонических религиозных структур.