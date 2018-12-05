2018-12-05T11:27:33+03:00
Экономика

Сбербанк повысил предельный возраст получателя потребительских кредитов

Верхняя граница возраста заемщика была повышена на пять лет
Александр ДЖУМАЕВ
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Отныне потребительский кредит в крупнейшем банке России можно получить в возрасте до 70 летОтныне потребительский кредит в крупнейшем банке России можно получить в возрасте до 70 летФото: REUTERS
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Сбербанк на пять лет поднял верхнюю граница возраста, в котором можно получить потребительский кредит. Отныне подобный кредит в крупнейшем банке России можно получить в возрасте до 70 лет.

Другие параметры кредитования были оставлены неизменными. В рамках потребительских кредитов граждане могут занять у Сбербанка от 30 тысяч до 5 миллионов рублей, а срок кредитования составляет от трех месяцев до семи лет. До 31 января можно получить «Новогодний кредит», ставки по которому составляют от 11,9 до 19,4%.

Как заявляют представители Сбербанка, потребительские кредиты выдаются гражданам на любые цели. Деньги могут получить и неработающие пенсионеры, которые получают пенсию в Сбербанке.

Ранее сайт kp.ru сообщал о снижении Сбербанком максимальной ставки рублевых вкладов. Вместо ранее существовавшего депозита «Рекордный», ставка по которому составляла 7,51%, банк создал вклад со ставкой в 6,5%, на который можно положить деньги на пять месяцев.

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