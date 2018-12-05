Порошенко: объединительный собор по созданию новой церкви на Украине пройдет 15 декабря

СЕГОДНЯ 11:36 2018-12-05T11:36:57+03:00

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что объединительный собор по созданию новой церкви на Украине пройдет 15 декабря. Фото: REUTERS

Собрание будет проходить в Софийском храме в Киеве

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор, который должен объявить о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине, пройдет 15 декабря.

«Я очень рад обнародовать дату объединительного собора, который должен объявить о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине. Он утвердит ее устав, изберет предстоятеля. Он состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии (Софийский храм в Киеве)», - сказал украинский президент.

Как сообщил Порошенко, патриарх Константинополя Варфоломей уже подписал приглашения для иерархов Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отметим, что лидер Украины назвал предстоящий собор историческим событием.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Константинопольский патриархат составил устав для церкви Украины.

Ранее также Архиерейский собор УПЦ Московского патриархата отказался от участия в «объединительном» соборе с неканоническими православными церквями Украины для дальнейшего получения автокефалии.

Из-за этого киевские власти развернули масштабную кампанию по оказанию давления на УПЦ.

3 декабря в Житомирской области СБУ провела обыски в зданиях УПЦ.