2018-12-05T11:39:44+03:00
Происшествия

У погибшего футболиста «Локомотива» был конфликт с таксистом

Водитель высадил Ломакина и его друга возле Борисовских прудов, не доставив до адреса
Ася РОМАНЧУК
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У погибшего футболиста «Локомотива» был конфликт с таксистом. ФОТО: ФК "Локомотив"У погибшего футболиста «Локомотива» был конфликт с таксистом. ФОТО: ФК "Локомотив"
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В деле о гибели футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина новые подробности. Оказывается, незадолго до смерти, футболист и его друг Иван ехали в такси. У молодых людей случился конфликт с водителем, и он высадил парней у Борисовских прудов, не доставив до места назначения. В последствии, именно здесь нашли тело спортсмена.

Друг Алексея рассказал следователям, что в тот вечер они отдыхали у него дома. Вскоре должны были вернуться родители и парни решили сменить место дислокации – перебраться домой к Ломакину. Вызвали такси и отправились в дорогу, но по пути возникла ссора с таксистом.

Парни вышли из машины и, почему-то, решили расстаться: Иван сел в это же такси и вернулся домой, а Алексей пошел в парк. 30 ноября стало поянтно, что с парнем что-то случилось, он перестал отвечать на телефонные звонки и выходить в соцсети. Тело футболиста нашли спустя два дня. Причиной смерти стало сильное переохлаждение и инсульт.

Эксперты так же проверяют наличие запрещенных препаратов в крови у Ломакина, а вот знакомые спортсмена уверены, что его могли отравить.

В среду, 5 декабря, следователи намерены допросить водителя такси, который вез футболиста перед смертью, сообщает телеканал "360".

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