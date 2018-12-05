2018-12-05T13:34:51+03:00
Общество

Победителей конкурса "Доброволец года 2018" награждают в Москве

Церемония объявления победителей конкурса "Доброволец года" проходит на международном форуме волонтеров
Наталия КУДРЯШОВА
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На конкурс в этом году было прислано почти 16 тысяч заявокНа конкурс в этом году было прислано почти 16 тысяч заявокФото: предоставлено организаторами
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В Москве на ледовой арене ЦСКА 5 декабря проходит закрытие Международного фестиваля добровольцев. Здесь называют имена лучших волонтеров страны - победителей конкурса "Доброволец года".

Были названы победители в номинациях «Уверенные в будущем» (Заурбек Цаллагов, Северная Осетия, проект восстановления средневековых сторожевых башен) и «Вдохновлённые искусством» (Антон Медведев, Кострома. В проекте "Детские поликлиники" он с друзьями разрисовывает стены детских больниц яркими рисунками из советских мультфильмов).

- Спасибо за вашу осознанность, ваше огромное сердце и за то, что вам не все равно, - обратилась к ребятам посол Года добровольца, певица Полина Гагарина.

Сегодня будут вручены награды еще в 4 номинациях, в том числе и самой главной - Волонтер года. Ожидается, что с поздравлением к участникам обратится президент страны Владимир Путин.

Отметим также, что победители других семи номинаций были награждены на форуме добровольцев накануне. Так, например, победителем номинации «Вокруг меня» стал Дмитрий Иоффе из Санкт-Петербурга - автор экоквестов "Чистые Игры". А проект «Здоровое село» Антона Коротченко из Смоленской области стал лучшим в номинации «Оберегая сердцем».

На конкурс в этом году было прислано почти 16 тысяч заявок. Грантовый фонд конкурса "Доброволец года" в 2018 году составляет 15 миллионов рублей. Эти средства будут распределены среди победителей номинаций на дальнейшее развитие их добровольческих инициатив. Кроме того, конкурс включает программу акселерации - поддержку, сопровождение и возможность пройти обучение получили еще несколько десятков лидеров волонтерских проектов.

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