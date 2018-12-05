2018-12-05T11:53:27+03:00
Политика

СБУ обвинила УПЦ в «разжигании религиозной розни»

Ранее Служба безопасности Украина провела массовые обыски в кафедральных соборах, храмах и домах священников
Дарья ИВАШКИНА
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СБУ обвинила УПЦ в «разжигании религиозной розни»СБУ обвинила УПЦ в «разжигании религиозной розни»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 5 декабря, Служба Безопасности Украины (СБУ) обвинила Украинскую православную церковь (УПЦ) в распространении материалов, якобы разжигающих религиозную рознь.

Как заявили в ведомстве, в последние дни был проведен «ряд обысков в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви», в ходе которых силовики изъяли «немало печатной продукции», сообщается на официальном сайте СБУ.

В частности, речь идет о 75 экземплярах брошюры «Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы». Это издание, по мнению Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз, «содержит пропаганду религиозной нетерпимости и оскорбляет чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обвинил президента Украины Петра Порошенко в гонении церкви. Об этом архиерей УПЦ заявил, комментируя свой вызов на допрос в Службу безопасности незалежной.

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