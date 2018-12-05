В Москве в праздничные дни парковка останется бесплатной

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-05T11:56:18+03:00

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По воскресеньям вводится платная парковка на 1,9% самых загруженных улиц столицы. Это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Нововведения были разработаны на основе рекомендаций Университета им. Плеханова. Причем, изменения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников.

Нововведение позволят освободить до 15-20% парковочных мест в центре города. В столичной Департаменте транспорта уточнили, что новые правила не коснутся нерабочих праздничных дней, выходных дней, перенесенным в соответствии с федеральным законом, и суббот, следующих за праздничным или выходным днем.