Трамп уверен, что США смогут заключить торговую сделку с Китаем

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-05T11:57:37+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что торговая сделка с Китаем все же будет заключена. Однако речь идет о "настоящем" соглашении, в ином же случае американские власти введут новые пошлины на поставляемые из Поднебесной товары.

"Либо у нас будет настоящая сделка с Китаем, либо не будет никакой сделки - и в этом случае мы начнем взимать крупные пошлины с китайских товаров, поставляемых на территорию США. В целом я думаю, мы заключим сделку - сейчас или в будущем. Китай не хочет пошлин!" - написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп объявил о начале торговых переговоров с Китаем, которые при удачном раскладе будут длиться не более 90 дней. Ответственным за их проведение с американской стороны назначен торговый представитель Роберт Лайтхазер. Министр финансов Стиво Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, советник президента по экономике Ларри Кудлоу и консультант Питер Наварр будут ему помогать.