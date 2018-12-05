Климкин примет участие в переговорах глав МИД стран Евросоюза

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-05T12:02:38+03:00

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина принять участие в переговорах глав МИД стран ЕС. Фото: REUTERS

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина принять участие в переговорах глав МИД стран ЕС.

Она отметила, что украинский политик затронет ситуацию вокруг Азовского моря.

«Я пригласила главу МИД Украина Павла Климкина на заседание совета по иностранным делам в понедельник, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной в этот трудный момент и обсудить последующие шаги для увеличения безопасности там», — сообщила Могерини журналистам.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября три украинский корабля незаконно пересекли государственную границу с РФ. 24 моряка были задержаны российскими пограничниками, трое из-них были госпитализированы в больницу из-за ранений.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников СБУ.