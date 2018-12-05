2018-12-05T12:22:44+03:00
Общество

Крым вошел в пятерку самых популярных мест отдыха на новогодние каникулы

В списке приоритетных направлений значатся так же Москва, Санкт-Петербург и Сочи
Ася РОМАНЧУК
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Россияне поедут в Крым и Москву на Новый годРоссияне поедут в Крым и Москву на Новый годФото: Олег ЗОЛОТО
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Россияне на новогодние каникулы, как правило, стараются путешествовать. Кто-то едет навестить родственников, а кто-то отдохнуть и посмотреть красоты других городов.

Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Крым.

Крым впервые вошел в пятерку лидеров, отдыхать на полуострове планируют 7% россиян.

Львиная доля продаж пришлась на столицу - 17,2% продаж, в Сочи приобретено 13,1% билетов, а в Симферополь — 7%. На Краснодарский край и Санкт-Петербург пришлось по 3,1%.

- Крым стали рассматривать из-за транспортной доступности: новый мост и терминал в аэропорту Симферополя сделали путешествие удобным и комфортным. Сказалось снижение стоимости авиаперелета в среднем на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Цены на отели в этом сезоне очень доступные из-за проекта «Доступное путешествие»,- рассказал газете «Известия» глава Ростуризма Олег Сафонов.

С начала года турпоток в Крым вырос на 30%, составив 6,3 миллиона человек. Ростуризм прогнозирует, что в 2019 году полуостров посетят 6,5 млн отдыхающих.

Сайт kp.ru расскажет, куда поехать на Новый год. Море, горнолыжные склоны, красивые города, российская глубинка, настоящая зимняя экзотика - сравнить цены, узнать о плюсах и минусах можно прямо сейчас.

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