Крым вошел в пятерку самых популярных мест отдыха на новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-05T12:22:44+03:00

Россияне поедут в Крым и Москву на Новый год Фото: Олег ЗОЛОТО

В списке приоритетных направлений значатся так же Москва, Санкт-Петербург и Сочи

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Россияне на новогодние каникулы, как правило, стараются путешествовать. Кто-то едет навестить родственников, а кто-то отдохнуть и посмотреть красоты других городов.

Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Крым.

Крым впервые вошел в пятерку лидеров, отдыхать на полуострове планируют 7% россиян.

Львиная доля продаж пришлась на столицу - 17,2% продаж, в Сочи приобретено 13,1% билетов, а в Симферополь — 7%. На Краснодарский край и Санкт-Петербург пришлось по 3,1%.

- Крым стали рассматривать из-за транспортной доступности: новый мост и терминал в аэропорту Симферополя сделали путешествие удобным и комфортным. Сказалось снижение стоимости авиаперелета в среднем на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Цены на отели в этом сезоне очень доступные из-за проекта «Доступное путешествие»,- рассказал газете «Известия» глава Ростуризма Олег Сафонов.

С начала года турпоток в Крым вырос на 30%, составив 6,3 миллиона человек. Ростуризм прогнозирует, что в 2019 году полуостров посетят 6,5 млн отдыхающих.

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