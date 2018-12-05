В Москве задержали главу фирмы, которая занималась производством и сбытом некачественного масла

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-05T12:32:10+03:00

В масле, произведенном на предприятии «ПО Маслодел», эксперты обнаружили золотистый стафилококк, а также бактерии группы кишечных палочек Фото: Иван ПЕТРОВ

Компания «ПО Маслодел» изготавливала молочные продукты с 2012 по 2018 год

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В Москве был арестован директор частной фирмы ООО «ПО Маслодел», обвиняемый в производстве и сбыте продукции, несущий угрозу здоровью и жизни потребителей. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным следователей, с 2012 по 2018 год генеральный директор компании «Маслодел» совместно с неустановленными сообщниками занимался производством молочной продукции с нарушениями санитарно-технического состояния и с указанием неверной даты производства. В мае 2017 года подозреваемые продали в ряд московских магазинов и точек общественного питания масло, не соответствующее техническому регламенту маркировки пищевой продукции.

В масле, произведенном на предприятии «ПО Маслодел», эксперты обнаружили золотистый стафилококк, а также бактерии группы кишечных палочек.

В ходе расследования сотрудники СК совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции и бойцами московского ОМОН провели 7 обысков на предприятии, в ходе которых была изъята опасная продукция, а также документация, в которой содержатся сведения о деятельности компании «ПО Маслодел».

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статье 238 УК РФ. На предприятии ведется следственная проверка; была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза.