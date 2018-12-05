Неизвестный ворвался с угрозами в редакцию «Московского комсомольца»

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-05T12:34:48+03:00

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В здание редакции "Московского комсомольца" в центре Москвы ворвался агрессивно настроенный мужчина. Неизвестный начал угрожать сотрудникам организации, и они были вынуждены вызвать правоохранителе.

"В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в организации на улице 1905 года. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими был обнаружен мужчина, который вел себя агрессивно, угрожал одному из сотрудников организации причинением телесных повреждений", - рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Известно, что инцидент произошел в эту среду, 5 декабря. Неадекватного мужчину уже задержали и доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства и выяснения его мотивов, передает "Интерфакс".

Напомним, что в прошлом году посторонний человек проник также в редакцию радио "Эхо Москвы". Тогда ранение ножом в шею получила ведущая Татьяна Фельгенгауэр.

Сайт kp.ru писал о том, что нападавшим оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц, который позже был признан невменяемым. Оказалось, что мужчина страдает шизофренией.